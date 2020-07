Wo sich der Asylsuchende aus Dahn (Südwestpfalz) infiziert hat, der am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist bisher unklar. Darüber informierte Landrätin Susanne Ganster am Freitag am Rande eines Pressegesprächs. Nachdem der positive Test vorlag, wurden die drei Dahner Asylunterkünfte unter Quarantäne gestellt, seit Freitagmorgen kontrolliert ein Sicherheitsdienst, dass niemand die Gebäude verlässt und kein Besucher hineinkommt.

Testergebnisse sollen am Samstag vorliegen

Am Donnerstag waren die übrigen Bewohner der Unterkünfte von einem mobilen Einsatzteam auf das Coronavirus Sars-Cov-2 getestet worden. Mit den Ergebnissen rechnet die Landrätin am Samstag. Dann entscheide sich auch, wie weiter verfahren wird. Allerdings seien noch nicht alle dort gemeldeten Personen angetroffen worden, berichtete Ganster. Einige Bewohner hätten sich wohl seit Längerem nicht mehr dort aufgehalten. Das komme immer wieder vor und sei kein Problem, das nur bei den Dahner Unterkünften auftritt. Alle Bewohner, die sich dort aber regelmäßig aufhalten und noch nicht getestet wurden, werden zur Not zur Testung vorgeladen, machte die Landrätin deutlich, dass mit aller Konsequenz vorgegangen werde.