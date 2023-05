Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trockenblumenkränze in verschiedenen Farben und Größen stellt Sophie Schnebel aus Fehrbach her. Mit viel Liebe zum Detail bindet sie jede Blume einzeln ein. Auf Instagram präsentiert sie ihre Kreationen unter dem Namen „In Your Blossom“ rund 15.000 Followern.

Angefangen hat für Sophie Schnebel aus Fehrbach alles im Jahr 2021. „Ich wollte mir für die eigene Wohnung einen Adventskranz machen“, erzählt sie. Schnell seien