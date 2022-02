In der Nacht auf Freitag wurde in ein Wohnhaus in der Talstraße eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, ein Fenster in einem Einfamilienhaus in der Talstraße auf und stiegen ein. Schubladen in mehreren Zimmern wurden geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter verließen das Haus über den rückwärtigen Bereich. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens entgegen unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.