Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fehrbacher Klärschlammtrocknung wird wohl erst in vier Wochen wieder in Betrieb gehen können. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) hatte zwar in der vergangenen Woche angekündigt,