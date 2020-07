Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 21.30 Uhr, in die Turnhalle der Hauensteiner Realschule in der Prälat-Sommer-Straße eingebrochen. Die Beamten haben einen Tatverdächtigen im Visier. Die Spuren deuten daraufhin, dass der Täter zunächst erfolglos versuchte, eine Glastür einzuschlagen. Danach machte er sich an einer weiteren Glastür zu schaffen und konnte diese durch ein kleines Loch entriegeln, um ins Gebäude zu gelangen. Laut Polizei wurden in der Küche im Obergeschoss mehrere Schubladen und Schränke geöffnet sowie eine Spülmittelflasche ausgeleert. Im Untergeschoss wurden ein schwarzer Rucksack und ein gelb-blau-roter Schlafsack gestohlen. Beide waren hinter der zunächst erfolglos angegangenen Glastür abgelegt.

Polizei hat Verdächtigen im Visier

Das Diebesgut gehörte laut Polizei einem unbekannten Mann, der in der vergangenen Woche mehrmals unberechtigt vor der Tür übernachtet hatte. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei auch um den Täter handelt“, teilt die Polizei mit, die vermutet, dass der Mann eingebrochen ist, um an sein Eigentum zu gelangen. Denn nach bisherigem Kenntnisstand wurde außerdem nichts entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei mit 1000 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.