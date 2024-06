Zum Start der traditionellen Konzertreihe Kuchems Musiksommer spielt das Akustiktrio In the Mood am Donnerstag, 13. Juni, im Pirmasenser Neufferpark.

Auch in diesem Jahr findet der von Wolfgang Kuchem jährlich organisierte Musiksommer im Neufferpark statt – wie gewohnt im großen Biergarten. Den Anfang macht In the Mood, die Band, die bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle debütierte. Das 2023 gegründete Trio spielt Musik aus den 1960er und 1970er Jahren. Aber auch aktuellere Titel stehen auf dem Songzettel.

Frontfrau Sarah Fremgen ist eine noch recht junge, musikalisch aber schon reichlich erfahrene Sängerin in diversen Coverbands. Ihre klare und kräftige Stimme konnte sie durch ihr Jazzgesang-Studium noch weiter reifen lassen. Außerdem ist sie mit diversen anderen Stilrichtungen vertraut. Inzwischen ist Fremgen Gesangslehrerin an der Saarbrücker Musikschule Saar und Sängerin der Bigband am Konservatorium der Stadt Luxemburg.

Ein Gast unterstützt das Trio

Stefan Müller an den Tasten ist ein sehr erfahrener Musiker, der schon seit Jahrzehnten in der Region aktiv ist und ebenfalls in mehreren Coverbands gespielt hat. Ebenso ist er ein ausdrucksstarker und einfühlsamer Sänger. Klaus Reiter, Sänger und Gitarrist, ist ein Urgestein in der Pirmasenser Musikszene, zudem Mitbegründer und Organisator der Pirmasenser Unplugged-Session Parksong. Als besonderer Gast unterstützt Philip Freyer an der Geige das Trio. Er spielt auch bei den Storytellers, die am 15. Juli im Neufferpark auftreten.

Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht. Es sind keine Tischreservierungen möglich. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in Kuchems Brauhaus statt.