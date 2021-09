Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag gewaltsam in das Sportheim des SV Burgalben und in die dortigen Verkaufsbuden eingedrungen. Mit Hebelwerkzeugen wurden Vorhängeschlösser aufgebrochen und zerstört. Erbeutet wurde aber nur eine Propangasflasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben entgegen unter Telefon 06333/9270.