Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußball-Verbands hat empfohlen, wegen der Corona-Krise die Saison von der Verbandsliga bis zur untersten Klasse nicht abzubrechen, sondern frühestens ab 1. September fortzuführen. Bis 4. Mai sollen die rund 1000 Vereine im SWFV-Gebiet nun ihre Meinung kundtun. Die RHEINPFALZ hat sich bei den südwestpfälzischen Klubs schon mal umgehört.

Udo Memmer, Sportvorstand des Landesliga-Neunten SC Hauenstein, findet die Empfehlung des SWFV-Präsidiums überhaupt nicht gut. Natürlich sei eine Entscheidungsfindung schwierig. Aber die in den Raum gestellte Regelung ziehe einen ganzen Rattenschwanz von teilweise ungeklärten Problemen wie Verträge, geplante Vereinswechsel oder Ablösezahlungen nach sich. „Ich habe bisher noch keinen gehört, der das Modell allzu prickelnd findet. Andere Sportverbände haben bereits gehandelt. Hier wird eher herumgedruckst“, bemängelt Memmer. Er plädiere für eine Annullierung der Saison – wohl wissend, dass es Härtefälle und Ungerechtigkeiten geben würde. Eine Wertung der bisher absolvierten Spiele findet Memmer schwierig. Nicht alle Teams hätten die gleiche Anzahl von Spielen. Manche Mannschaften verweisen auf das vermeintlich leichtere Restprogramm. Auf alle Fälle gebe es für die Vereine keine Planungssicherheit, da ja auch am 4. Mai – bis dahin sollen sich die Vereine gegenüber dem SWFV geäußert haben – noch keine Entscheidung gefallen ist. Memmer: „Vielleicht geht ja in diesem Jahr überhaupt nichts mehr.“

„Nichts erzwingen“

Auch Albert Burkhard-Muck, Vorsitzender des Landesliga-Zehnten Sportfreunde Bundenthal, sieht in dem vom SWFV-Präsidium vorgeschlagenen Modell eine Menge ungeklärter Fragen: „Wenn ein Fall von Corona in einer Mannschaft bekannt wird, fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen.“ Grundsätzlich sei er für eine sportliche Lösung, da es sonst immer Ungerechtigkeiten gebe, „aber die Gesundheit geht vor, da darf man auch nichts erzwingen“. Und wer trage überhaupt die Verantwortung für alles? Wenn das Abstandsgebot weiter bestehen bleibe, wovon auszugehen ist, sei es unverantwortlich, ehrenamtliche Helfer bei der Sportheimbewirtung einzusetzen. „Das sind doch alles ältere Leute. Das kann niemand verlangen“, verdeutlicht Burkhard-Muck. Finanziell sei die Situation für alle Vereine belastend, doch sein Verein werde „das überleben, wobei wir uns natürlich über Hilfe freuen würden“. Die Sportfreunde sind gerade mit der Sanierung des Sportheims und der Duschen im Kabinentrakt beschäftigt.

Luftleerer Raum

„Im Moment befinden wir uns in einer Art luftleerem Raum. Vieles hängt von der Entscheidung der Politik ab“, sagt Christoffer Lorett, Spielleiter des Landesliga-Elften FC Fehrbach. Lorett: „Noch fehlen mir umfangreiche Informationen, um eine fundierte Aussage treffen zu können, ob die Vorschläge des Verbandspräsidiums gut oder schlecht sind.“ Es gebe bei jeder Variante Verlierer oder Vereine, die diese Vorgehensweise negativ bewerten könnten. Lorett fragt sich, wie es nach einer vielleicht im Dezember abgeschlossenen Runde mit einer neuen Saison weitergehen könnte. Und wie die Wechselperiode dann definiert werden würde.

Der zweite Vorsitzende des Landesliga-Sechsten SV Hermersberg, Dirk Schneckmann, will es mit seinem Verein letztlich nehmen, wie es kommt. Vieles sei im Moment noch spekulativ: „Niemand weiß, ob die aktuellen Regelungen durch die Bundesregierung in zwei Wochen noch Bestand haben.“ Prinzipiell würde er gerne die Saison zu Ende spielen, allerdings sei auch ein Abbruch nicht so schlimm.

SVH würde Abstieg akzeptieren

Uli Salzmann, Vorsitzender des Bezirksliga-Drittletzten SV Herschberg, würde es akzeptieren, wenn die aktuelle Tabelle gewertet werden würde – auch wenn das für Herschberg den dritten Abstieg in Folge bedeuten könnte. Es könne keiner etwas für die Corona-Krise. Der auch als Klassenleiter und Kreispokal-Spielleiter engagierte Salzmann sieht bei einer Fortführung der Saison etliche organisatorische Probleme: „Muss ein Spieler, der im Sommer eigentlich den Verein wechseln wollte, dann bleiben? Und hängt er sich dann noch richtig rein, wenn er zum Bleiben verdonnert ist? Und was ist mit der Sicherheit? Mit Mundschutz wird keiner spielen.“ Bei aktuell null Einnahmen sieht Salzmann große Probleme für die Vereine, die laufenden Kosten zu decken. „Da werden vielleicht auch Vereine daran kaputtgehen“, befürchtet der Herschberger.

Der SV Hinterweidenthal könnte zu den sportlichen Verlierern der Krise gehören. Nach einer bisher tollen Runde liegt der SVH in der Bezirksliga mit großem Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz und wird vielleicht um Landesliga-Aufstiegsspiele gebracht. Ein auch noch im Raum stehender Saisonabbruch könnte für Hinterweidenthal „brutal ärgerlich“ sein, argwöhnt Sportvorstand Florian Eder. Noch gebe es zu wenig Infos, wie die Saisonfortführung organisiert werden könnte. Eder: „Natürlich wäre es sportlich besser, die Runde fortzusetzen. Aber noch gibt es dafür gar keinen Rahmen.“ Er glaube nicht, dass in absehbarer Zeit wieder Fußball gespielt werden darf.

Witt würde abbrechen

Eine bundesweit einheitliche Lösung fordert Lothar Witt. „Der DFB sollte sagen, wo es lang geht, und die Landesverbände sollten das umsetzen. Es sollte nicht jeder Landesverband seine eigene Regelung verfolgen“, sagt der zweite Vorsitzende des Bezirksliga-Dritten SC Weselberg. Er hätte die Runde abgebrochen, den aktuellen Stand gewertet und dann versucht, am 1. September die neue Runde zu starten. „Natürlich wäre auch das schwierig. Die hinten stehenden Vereine würden sich sicher noch eine Chance ausrechnen, den Abstieg zu vermeiden, Vereine wie unser Nachbarklub Queidersbach wollen unbedingt aufsteigen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es gibt keine optimale Lösung.“ Generell stehe in den Sternen, wann wieder gespielt werden kann.

SGE-Spieler verzichten

Eine optimale Lösung hat auch der Sportvorstand des Landesliga-Vierten SG Eppenbrunn, Markus Reich, nicht auf Lager. „Ich selbst wüsste im Moment keine Lösung, die alle zufriedenstellt. Es wird Probleme geben – ganz egal, wie die Entscheidung ausfällt“, sagt Reich. Er gehe davon aus, dass die Runde „genullt“ werde. Außerdem gebe es aktuell sicher Wichtigeres als Fußball. Die SGE sei in der glücklichen Lage, dass kein Spieler den Verein verlassen wolle. Diesbezüglich entstünden also keine Probleme. Finanziell sei die Situation für alle Vereine eine Belastung. Bei einigen sehe es nach Monaten ohne Einnahmen sicher schlimm aus. Andererseits: Solange nicht trainiert werde, gebe es auch keine Bezahlung für den Trainer und kein Trainingsgeld für die Spieler. „Unsere Spieler kamen von sich aus und haben das angeboten. Das sehen wirklich alle ein“, berichtet Reich. Er würde sich zwar freuen, wenn es anders käme, doch glaube er nicht daran, dass in 2020 noch Amateurfußball stattfindet: „Ohne Impfstoff oder Medikament sieht das schlecht aus.“

Roos: Absoluter Quatsch

„Das ist ein absoluter Quatsch.“ Michael Roos, der Vorsitzende des SV Hochstellerhof, hält mit seiner Meinung zur Empfehlung des Verbandspräsidiums nicht hinterm Berg. Wenn nach dem 1. September mit der Fortsetzung der Runde begonnen werde, „ruiniert man gleich zwei Saisons, die aktuelle und die nächste“. Seiner Ansicht nach ist es ausgeschlossen, dass die derzeit unterbrochene Runde zu Ende gespielt und eine komplette nächste Saison angehängt werden kann. Er favorisiert klar die Variante, die Meisterschaftsrunde 2019/20 abzubrechen und nach den bisher ausgetragenen Spielen und Punkten zu bewerten. Roos schlägt vor, aus den einzelnen Klassen die am besten platzierte Mannschaft in die nächsthöhere Klasse aufsteigen zu lassen. Absteiger solle es keine geben, und in der nächsten Saison sollten die einzelnen Klassen auf ihre ursprüngliche Anzahl von Mannschaften zurückgeführt werden. Roos sieht auch Probleme mit den Spielerwechseln, sollte die Saison verlängert werden. Roos: „Da gibt es Spieler, die Geld für ihr Spielen erhalten und dieses bereits eingeplant haben.“ Der SV Hochstellerhof liegt in der B-Klasse Ost mit 49 Punkten aus 19 Partien auf Position eins. Hilst, das Dritter ist, hat in nur 17 Partien 44 Punkte gesammelt.

Käfer noch unentschlossen

„Die Situation ist besonders. Daher müssen wir mit allem leben, was kommt“, sinniert Jürgen Käfer, der Vorsitzende der SG Thaleischweiler, die punktgleich mit Martinshöhe – allerdings bei einem Spiel weniger – die Tabelle der B-Klasse West anführt. Am „ehrenwertesten“ sei es, die Entscheidung über Titel und Aufstieg „sportlich“ herbeizuführen. Ansonsten bliebe doch der Beigeschmack eines Corona-Titels. Er habe sich noch nicht festgelegt, ob er die Empfehlung des SWFV-Präsidiums annehme. Es gebe mehr als nur einen gangbaren Weg raus aus der Corona-Krise. Vordringlich ist nach Käfers Worten, dass es überhaupt mal wieder mit dem Fußball weitergeht, denn: „Etliche fixe Kosten wie Versicherung oder Pacht laufen weiter, und die Einnahmen sind null. Wir können ja noch nicht einmal eine Cola verkaufen.“ Ganz vorne in der Prioritätenliste anzusiedeln sei aber die Gesundheit aller: „Da muss sich der Sport, auch unser Fußball, unterordnen.“

TuS/DJK sagt Ja zu Empfehlung

„Ja, wir würden gerne aufsteigen, und wir würden es genauso gerne sportlich packen. Doch momentan haben wir eine Situation, bei der keiner weiß, wie es weitergeht“, sagt der besonnene Wolfgang Sammel, Vorsitzender und Spielleiter des TuS/DJK Pirmasens, der in der C-Klasse Ost Position zwei und damit einen Direktaufstiegsplatz belegt. Am wichtigsten sei die Gesundheit aller: „Ich halte einen Start in die Fußballsaison – egal in welche – kaum für möglich, wenn kein Impfstoff zur Verfügung steht.“ Er möchte aktuell „kein Entscheidungsträger sein“. Doch gebe es nur die zwei Alternativen, die Saison abzubrechen und eine Wertung wie auch immer vorzunehmen, oder die Saison gemäß der SWFV-Präsidiumsempfehlung fortzusetzen. So oder so blieben viele Fragen ungeklärt. „Wir als TuS/DJK haben dem SWFV schon mal mitgeteilt, dass wir der Empfehlung folgen würden.“

„Nicht zumutbare Hängepartie“

Als „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet Bernd Metzmann, der Spielleiter des SV Erlenbrunn, die Empfehlung des SWFV-Präsidiums. Seine Begründung: „Man beschließt, den Fußball für rund vier Monate ruhen zu lassen.“ Falls man die Runde fortführen wolle, sollte man versuchen, dies – wenn möglich – schon im Mai, Juni oder auch Mitte August zu tun. „Eine Hängepartie bis in den September ist nicht zumutbar“, befindet Metzmann. Die Vereine wären dann rund ein halbes Jahr ohne Einnahmen. Das sei eine „wirtschaftliche Herkulesaufgabe“. Ein Spielbetrieb sei „überlebensnotwendig“. Der Spielleiter des ungeschlagenen Tabellenführers der C-Klasse Ost würde lieber die „aktuelle Saison jetzt beenden als zwei abgebrochene Saisons zu riskieren“. Die Empfehlung des SWFV sei „so nicht darstellbar“. Gleichwohl sei er „ein Freund des sportlichen Wettbewerbs“, und seine Meinung habe nichts mit der derzeitigen Tabellenlage seines SVE zu tun. Man sollte doch, wie bei den Handballern die durchschnittlich gewonnenen Punkte ermitteln und so die Aufsteiger ermitteln. Es sollte nach Metzmanns Meinung „keine Absteiger“ geben.