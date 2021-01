In Pirmasens nimmt das Impfzentrum am Dienstag seine Arbeit auf. Das hat die zuständige Kreisverwaltung Südwestpfalz mitgeteilt. Ab 10 Uhr werden Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst gegen das Coronavirus geimpft. Sie gelten als Mitglieder der sogenannten priorisierten Gruppe. Die Impfdosen kamen am Montagabend in der Südwestpfalz an. Das Impfzentrum befindet sich in der Messehalle 6c in der Pirmasenser Zeppelinstraße.

Senioren, die geimpft werden wollen, können unter 0800/5758100 telefonisch oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de ihren Termin anfragen. Bürger aus Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz erhalten ihren Termin dann für das Impfzentrum in Pirmasens. Details zu Ihrem Termin erhalten Sie per Post.

