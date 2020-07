Die Zahlen zum Arbeitsmarkt im Juni spiegeln nach Angaben der Arbeitsagentur bereits die schrittweisen Lockerungen des Landes wider. So hätten in den vergangenen vier Wochen wieder mehr Frauen und Männer die Arbeitslosigkeit beendet. Gleichzeitig seien weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit gezählt worden. So sei die Arbeitslosigkeit im Juni nahezu konstant geblieben.

„Die Corona-Bremse am Arbeitsmarkt ist gelockert“, sagt Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Nun blicke die Agentur gespannt auf die kommenden Wochen und Monate und die Entwicklung in der Ferienzeit. Positiv stimme, dass die Betriebe aus der Region im Juni erneut mehr als 600 freie Arbeitsstellen gemeldet haben. „Das ist ein gutes Signal“, sagt Sarter. Denn das Stellenangebot mache deutlich, dass die Unternehmen auch in der Krise weiter Ausschau nach potenziellen neuen Mitarbeitern halten. Für arbeitslose Menschen gebe es nun wieder Perspektiven. Die Aussichten auf eine Wiedereinstellung oder auf eine neue Chance verbesserten sich. „Wir unterstützen die Menschen in der Region auch weiterhin auf dem Weg zu einer neuen Anstellung – mit Beratung, Stellenangeboten, finanziellen Leistungen und Weiterbildungsangeboten“, sagt Sarter.

Arbeitslosenquote in Pirmasens: 12,3 Prozent

In der Stadt Pirmasens waren nach Angaben der Arbeitsagentur im Juni 2589 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 27 (1 Prozent) weniger als im Mai und 311 (13,7 Prozent) mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 12,4 Prozent im Mai auf nun 12,3 Prozent gesunken. Sie lag 1,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 70 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 27 mehr als im Mai und 21 weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 432 offene Stellen im Bestand.

Arbeitslosenquote im Landkreis: 4,4 Prozent

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Juni 2277 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 23 (1 Prozent) mehr als im Mai und 420 (22,6 Prozent) mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag damit unverändert zum Mai bei 4,4 Prozent und 0,8 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 75 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 21 mehr als im Mai und elf mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 419 offene Stellen im Bestand.