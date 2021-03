Jetzt steht es endgültig fest: Die Pirmasenser Geschäfte müssen ab Mittwoch wieder ihre Türen schließen. Das Land hat dem Pirmasenser Sonderweg eine klare Absage erteilt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer verteidigt diesen Schritt. Sie erklärte am Dienstag in Mainz, dass die Notbremse in Kommunen gezogen werden müsse, deren Inzidenzwert mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. In Pirmasens ist das der Fall. Der nun vom Land kassierte Sonderweg sah unter anderem vor, dass der Einzelhandel unter Auflagen offen bleiben darf. Außerdem sollten „körpernahe Dienstleistungen“ erlaubt bleiben. Mit einem Erlass zwingt das Land die Kommune zu drastischeren Schritten. Dazu gehört etwa eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Die verschärften Regeln gelten zunächst bis 24. März. Endgültig zurückgenommen werden sie aber erst, wenn der Inzidenzwert in Pirmasens wieder stabil unter 50 liegt.