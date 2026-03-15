Die Gäste aus Eppenbrunn büßen vor 200 Fans bei Landesligist Rodalben wichtige Punkte im Aufstiegsrennen ein. Der holprige Platz hinderte die Teams nicht an gutem Kicken.

Der FC Rodalben entschied das Bezirksliga-Derby gegen die SG Eppenbrunn verdient für sich. Am Ende hieß es vor 200 Zuschauern 3:2 (0:1) für die Hausherren. Die Gäste büßten im Aufstiegsrennen wichtige Punkte ein.

Nur drei Minuten nach der Pause bekam Rodalben einen Strafstoß zugesprochen. Zunächst hatte der Schiedsrichter auf Freistoß an der Strafraumgrenze entschieden und Eppenbrunns Dennis Neb die Rote Karte gezeigt. Er hatte als letzter Mann FC-Spielertrainer Quincy Henderson zu Fall gebracht. Doch nach Intervention des Assistenten an der Linie revidierte der Unparteiische seine Entscheidung: Neb durfte mit Gelb weiterspielen.

Starker Eppenbrunner Torwart Noah Jochum

Dafür gab es Strafstoß für Rodalben. Doch Routinier Christoph Weller scheiterte vom Punkt am jungen Eppenbrunner Schlussmann Noah Jochum, der trotz der Niederlage ein sehr gutes Spiel gezeigt hatte. „Ich habe, wie alle anderen, mein Bestes gegeben. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Wir haben zu stark nachgelassen. Aber Rodalben hat’s auch gut gemacht“, bilanzierte Jochum, der an den drei Gegentreffern schuldlos war.

Trotz des sehr holprigen Platzes boten beide Mannschaften ansehnlichen Fußball. Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen. Jochum hielt mit zwei tollen Paraden gegen Henderson (10.) und gegen Elias Hakim (32.) die Null für Eppenbrunn. Ausgerechnet als Eppenbrunns Maximilian Mayer eine Zehn-Minuten-Strafe abbrummte, gelang den Gästen die Führung. Tarek Rabahi bediente mit einem sehenswerten 40-Meter-Diagonalpass den im Sturm aufgebotenen Kevin Dauenhauer, der aus sieben Metern zum 1:0 erfolgreich war. Fast hätte die SGE vor dem Wechsel noch das 2:0 erzielt. Doch Rodalbens Keeper Jan Ohle kratzte einen Dauenhauer-Ball gerade noch von der Linie.

Vergebener Straßstoß lähmt die Rodalber nicht

Die Gastgeber ließen sich auch nicht von dem vergebenen Strafstoß beirren. „Wir hatten uns in der Pause viel vorgenommen, nachdem wir etwas unglücklich in Rückstand geraten waren. Auch wenn Eppenbrunn am Ende noch mal am Drücker war, war es ein verdienter Erfolg für uns“, bilanzierte Rodalbens Spielertrainer Henderson nach der Partie. Binnen neun Minuten wendete der FC Rodalben das Spiel zu seinen Gunsten. Überragender Spieler in dieser Phase: Mittelfeldspieler Elias Hakim.

Zunächst schüttelte der schnelle Rodalber auf der rechten Seite zwei Gegner ab und traf anschließend zum 1:1-Ausgleich (60.). Die beiden folgenden Treffer fielen nach demselben Muster. Nach Konterangriffen startete Hakim auf rechts durch und bediente in der Mitte seine mitgelaufenen Mitspieler. So traf Lachunou Moumi zum 2:1 (66.) und Minuten später Raven Stoppel zum vorentscheidenden 3:1.

Zarbel kommt und trifft – ganz ohne Aufwärmen

„In der Phase waren wir einfach zu unsortiert und haben keine Ordnung gehalten. Aber der Rodalber Sieg geht in Ordnung. In der ersten Hälfte war es ausgeglichen. Aber in der zweiten Hälfte hatten wir Glück, dass wir nicht höher zurücklagen“, stellte Eppenbrunns Spielertrainer Christian Zarbel fest. Der 39-Jährige brachte sich in den letzten Minuten selbst noch in die Partie, da Christopher Anschütz verletzt nicht weiterspielen konnte. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Zarbel, der ohne Aufwärmen reingegangen war, nach einer Ecke von Mayer dann zum 2:3 aus Eppenbrunner Sicht. „Aufwärmen wird überschätzt“, sagte Zarbel lachend auf Nachfrage. Und fügte grinsend hinzu: „Man muss ja nicht frühzeitig sein Pulver verschießen.“