Der 51-jährige Autofahrer, der in der Nacht zum 14. Juni mit seinem Wagen in eine Gruppe von Menschen gerast war, die sich vor der Gaststätte Hoepfner Pilsquelle in der Blümelstalstraße in Pirmasens aufhielt, muss drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das entschied am Donnerstagnachmittag das Amtsgericht Pirmasens. Bei dem Verkehrsunfall war ein 39-jähriger Mann ums Leben gekommen, sechs weitere Kneipengäste wurden teils schwer verletzt. Einem Unfallopfer musste in der Homburger Uniklinik ein Unterschenkel abgenommen werden.