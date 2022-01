Einen ordentlichen Schaden hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen in der Nacht auf Samstag auf der Hainbüchelstraße in Richtung Ortsausgang (alter TÜV) angerichtet. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 1.20 Uhr zu dem Unfall, bei dem der Fahrer in einer scharfen Linkskurve – vermutlich war er zu schnell – die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in die Leitplanke krachte. Der Fahrer flüchtete. Die Leitplanke wurde dort auf einer Länge von etwa 20 Metern jedoch erheblich beschädigt. Das Fahrzeug selbst müsste laut Polizei auf Grund der gefundenen Teile im Frontbereich stark beschädigt sein. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben bittet nun Zeugen, sich zu melden, Telefon 06333 9270.