In den Keller einer Gaststätte in der Pirmasenser Marsstraße ist in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde Leergut gestohlen, etwa 20 Getränkekisten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl. Wer Verdächtiges gesehen hat, erreicht die Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.