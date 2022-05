Unbekannte sind Dienstagnacht zwischen 1 und 4.30 Uhr in ein Hotel in der Eybergstraße eingebrochen, indem sie eine Tür aufhebelten. Laut Polizei wurde eine Bürotür aufgebrochen und nach Wertgegenständen gesucht. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 2000 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht, die damit in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere was verdächtige Fahrzeuge und Personen anbelangt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pirmasens entgegen, unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.