Die neue Ausstellung „Fußball Magie“ im Hauensteiner Schuhmuseum zeigt so manche Kuriosität und natürlich die Entwicklung der Fußballschuhe.

Als „Zeitreise durch die faszinierende Welt des Fußballs“ charakterisiert Museumschef Carl August Seibel die Ausstellung „Fußball Magie“, die am Freitag im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein eröffnet wurde und bis in den Oktober des WM-Jahres 2026 dort zu sehen ist. Fußballgeschichte, Fußballmoden, Fußballschuhe, Fußballtrikots und Fußballkuriositäten – der Besucher findet in den Vitrinen immer wieder neue Facetten.

Für ein Schuhmuseum selbstverständlich: Es geht auch um jenes Schuhwerk, das die Kicker bei ihrem Spiel trugen – von den klobigen „Fußballstiefeln“ der Anfänge bis hin zu den nur wenige Gramm leichten Modellen unserer Tage. Die Reise geht vom ältesten ausgestellten Paar aus dem Jahr 1910 über die Replica des Schuhmodells, mit dem der Westpfälzer Horst Eckel half, das WM-Finale 1954 zu gewinnen, bis hin zum „Predator“, mit dem David Beckham auflief. Und viele der Treter aus den vielen Jahrzehnten tragen die Autogramme der „Stars“, die sie einst getragen haben: Berti Vogts, Bastian Schweinsteiger oder Lukas Podolski etwa, um nur einige zu nennen.

Standfestigkeit auch auf tiefem und rutschigem Rasen geben die Stollen. Am Anfang waren es die unflexiblen „holzgenagelten“, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts auch durch auswechselbare „Zwillingsstollen“ der Firma Vorwerk oder die „Stubstuds“ (weiche Gummistollen aus England) ersetzt werden konnten. Eine Revolution brachte die WM 1954, als Adi Dassler für die deutsche Mannschaft um Fritz Walter Schuhe mit Schraubstollen fertigen ließ, die im Finale auf dem vom Dauerregen aufgeweichten Geläuf des Berner Wankdorf-Stadions dem Herberger-Team vielleicht den entscheidenden Vorteil einbrachten. Kuriosum am Rande: Die Ausstellung zeigt auch einen Fußball-Pumps aus dem Hause Peter Kaiser ( Pirmasens), dessen Oberleder das Design eines Spielballs trägt.

Es sind auch zahlreiche Fußbälle aus mehr als einem Jahrhundert zu sehen. Die handgenähten Lederfußbälle mit Schnürung, wie sie bis in die 1950er-Jahre gang und gäbe waren, wurden abgelöst durch Bälle zunächst aus synthetischem Leder (wie dem „Telstar“ zur WM ’70) und dann durch Bälle aus thermisch verbundenem Kunststoff, wie sie heute verwendet werden. Viele der ausgestellten Bälle tragen wieder Autogramme – von Fritz Walter, Uwe Seeler, Günter Netzer oder Cristiano Ronaldo.

Natürlich werden die vier deutschen Weltmeisterschaften gefeiert: Der Sieg in der Schweiz beispielsweise mit einem Original „Extrablatt“ und dem Saarbrücker Sportblatt „Sport-Welt“ vom Tag nach dem Berner Finale. Irgendwie rührend, wenn man die Rundumversorgung heutiger Profis sieht: Die ausgestellte Einladung von Herbergers WM-Kader ’54 (neben den fünf Lauterern auch für Heinz Kubsch vom FKP) in die Sportschule Karlsruhe-Schöneck weist die Nationalspieler an, sich für die Anreise „am Heimatbahnhof eine Fahrkarte zu lösen“ und „bezüglich ihrer Freistellung vom Arbeitsplatz die erforderlichen Schritte zu unternehmen“.

An die WM-Erfolge der deutschen Mannschaft 1974, 1990 und 2014 erinnern unter anderem goldfarbene Plaketten mit den Unterschriften von Franz Beckenbauer, Andreas Brehme und Philipp Lahm. Wer genau schaut, findet in einer der Vitrinen auch die Eintrittskarten zu jenen vier WM-Finals, bei denen Deutschland siegte. Jene von Bern 1954 kostete sechs Franken. Zum Vergleich: Die billigste Karte zum WM-Finale in diesem Jahr ist für schlappe 3580 Euro zu haben.

Ja, man muss die Vitrinen schon genau studieren, um alle Feinheiten dieser Ausstellung zu finden. Und das lohnt sich. Zusammengestellt und realisiert wurde die Ausstellung, wie Carl-August Seibel unterstreicht, von den Mitarbeitern des Museums, die die „Faszination Fußball“ mit „viel Engagement, Enthusiasmus und Kreativität“ und mit Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Museums sowie etlichen Leihgaben gestalteten. Leihgeber waren neben Hauensteiner Fußballfreunden die Sammler Stephan Cölsch und Sören Hundertmarck (Pirmasens) sowie Björn „Keckenbauer“ Kecker (Weichs bei München).

Info

Deutsches Schuhmuseum, Turnstraße 5 in Hauenstein, Telefon 06392/923334, Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 17 Uhr

