Der 51-Jährige, der in der Nacht zum 14. Juni seinen Wagen vor der „Hoepfner-Pilsquelle“ in der Pirmasenser Blümelstalstraße in eine Gruppe von Kneipengästen steuerte und dabei einen 39-Jährigen tötete, hat noch keine Aussage gemacht.

Laut Zweibrücker Staatsanwaltschaft hält sich der Pirmasenser nach wie vor in einer psychiatrischen Abteilung auf. Die Behörde wartet darüber hinaus noch auf das Gutachten, das den Unfallhergang rekonstruieren soll. Zudem wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob der Pirmasenser zum Zeitpunkt des Unfalls schuldfähig war. Die Polizei hatte bei dem Mann, wie berichtet, 1,84 Promille festgestellt.

Bei dem Unfall kurz nach Mitternacht wurden fünf Personen leicht verletzt, einem weiteren Unfallopfer musste der Unterschenkel amputiert werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung. Der 39-jährige Obersimter, der bei dem Unfall sein Leben verlor, wird am Samstag bestattet.