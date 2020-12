Einbrecher sind zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, über ein Fenster im Schulhof in die Grundschule in der Marienstraße eingedrungen. Im Innern versuchten die Täter laut Polizei, die Tür zum Lehrerzimmer aufzuhebeln, was allerdings misslang. Sie verließen danach offensichtlich das Gebäude auf gleichem Weg wieder, ohne etwas zu stehlen. Der verursachte Sachschaden wird jedoch auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.