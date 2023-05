Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der wiederkehrende Beitrag für den Straßenausbau soll für die Erlenbrunner steigen: von derzeit 15 Cent auf 24 Cent pro Quadratmeter in den Jahren 2021 bis 2025. Mit dem Geld sollen zwei Projekte mit einem Volumen von rund einer Million Euro finanziert werden. Anschließend könnte der Beitrag dann auf Null fallen.

Nur noch die Weidenstraße sei in Erlenbrunn in einem Zustand, der eine Sanierung in den nächsten Jahren erfordere, meinte Jörg Groß, Abteilungsleiter beim Tiefbauamt, in