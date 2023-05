Pirmasens räumt der Natur in der Stadt einen hohen Stellenwert ein. Davon zeugen etwa das Gütesiegel „StadtGrün naturnah“ zum Erhalt der biologischen Artenvielfalt oder die Mitmach-Projekte „essbare Stadt“ und „Gelbes Band“. Zum Start in die Pflanzsaison hat im Ortsbezirk Erlenbrunn ein Bürgergarten seine Pforten geöffnet. Eine bis dato brachliegende, knapp 500 Quadratmeter große Fläche soll durch gemeinschaftliches Engagement von Jung und Alt zum Erblühen gebracht werden.

Nach den Vorstellungen von Ortsvorsteherin Christiane Mattill, die den Anstoß für das Projekt gegeben hat, soll ein Treffpunkt zum Verweilen, Lernen, Forschen und Entspannen entstehen. Der Bürgergarten kann von Jedermann genutzt werden, der zu Hause keine geeigneten Flächen besitzt, um zu Pflanzen und zu Ernten. Willkommen sind außerdem Menschen, die Lust am gemeinsamen „Gärteln“ haben. Dabei gilt das Motto „Erlaubt ist, was gefällt“. Ob Blumen, Gemüse oder Kräuter, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In einem weiteren Schritt sollen – in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, Vereinen und Institutionen – etwa ein Insektenhotel und eine Kräuterschnecke entstehen.

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) hat die Patenschaft übernommen und die Flächen vorbereitet. Die Stadtverwaltung unterstützt das bürgerschaftliche Engagement. Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs haben das Areal „Am Torweg“ eingezäunt.