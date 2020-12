In der Nacht auf Sonntag wurden im Pirmasenser Stadtgebiet insgesamt 17 geparkte Autos und ein Mofa von unbekannten Tätern beschädigt. Das teilte die Polizei mit. In der Kaiser-, Sand-, Blocksberg-, Bahnhof- und Sedanstraße wurden jeweils die rechten Außenspiegel der Autos abgeschlagen oder abgetreten. In der Luisenstraße wurden fünf Pkw und ein Mofa zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.