Der Saarländer Dominik Rivinius hat sich in Pirmasens-Winzeln ein Studio eingerichtet. Dort hat er im Team mit dem New Yorker Produzenten Ken Lewis Musik für das jüngste Album des amerikanischen Rap-Stars Eminem geschrieben und produziert hat. Das Schlagzeug-Spiel, mit dem er in der Region durch Auftritte mit Bands wie Studna oder From Da Soul bekannt geworden ist, will er jedoch weiter machen, wenn auch auf anderer Ebene.

Mit der bekannten saarländischen Musiker-Familie Rivinius, deren Vertreter auch oft in Pirmasens zu hören sind, unter anderem im Kreis der Geschwister Steckel, ist der in Saarlouis geborene Dominik Rivinius nicht verwandt – zumindest so weit er es nachverfolgt hat. Und auch musikalisch bewegt er sich auf einem ganz anderen Terrain. Aktuell ist er beim Rap angekommen – bei dem amerikanischen Superstar Eminem, für dessen neues Album „Music To Be Murdered By – Side B“ Rivinius Musik produzierte.

Musik aus Pirmasens für den erfolgreichsten Rapper der Welt. Nicht aus Berlin, Hamburg oder Köln. Warum aus Pirmasens? „Die Antwort ist leider sehr unspektakulär“, sagt Rivinius. „Ich war Anfang 2018 auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Damals stand für mich aber bereits fest, dass ich unbedingt Räumlichkeiten für ein Studio einrichten will. Deshalb habe ich mich zuerst auf die Suche nach geeigneten Räumen gemacht und einige Monate gesucht. In Pirmasens habe ich schließlich einen geeigneten Raum gefunden, woraufhin ich kurzerhand dem neuen Studio nachgezogen bin.“

Dank an die digitale Technik

Dank digitaler Technik ist es heutzutage egal, ob man in Hamburg, Berlin, Köln oder eben in Pirmasens arbeitet. „Die Zusammenarbeit läuft meistens über Emails, Sprachnachrichten, Video-Calls und Downloads“, erklärt Dominik Rivinius, in dessen Studio Teile des Orchesterparts für den Eminem-Song „Alfred’s Theme“ entstanden sind. Die habe er online nach New York zum Rest des Produzenten-Teams geschickt, das dann einige Verfeinerungen vorgenommen und Elemente hinzugefügt habe. So sei das dann im Ping-Pong-Verfahren einige Male hin und her gegangen, bis der Track fertig gewesen sei, beschreibt Rivinius sein Tun, für das es eigentlich keine richtige Ausbildung gibt.

„Meine musikalische Ausbildung fing als Zehnjähriger an, als ich begann, Schlagzeug zu lernen – damals bei Peter Morsch, dem ehemaligen Drummer von Nicole, dem ich bis heute sehr viel zu verdanken habe“, blickt Dominik Rivinius zurück. „Über die Jahre habe ich mir neben dem Schlagzeug auch noch ein paar weitere Instrumente mehr oder weniger autodidaktisch angeeignet, weil es mich immer schon fasziniert hat, mit Instrumenten umgehen zu können und so viel wie möglich von ihnen zu verstehen. Speziell Klavier und Gitarre haben neben dem Schlagzeug meine Leidenschaft entfacht. Auf eine Bühne würde ich mich allerdings nur als Schlagzeuger wagen.“

Und das hat Rivinius auch einige Jahre getan, war mit Studna und From Da Soul auch immer wieder in Pirmasens und auf den Bühnen der Region zu erleben. Doch damit ist Schluss. „Aus dem Live-Performance-Feld habe ich mich vorerst zurückgezogen. Ich kann aber auf keinen Fall sagen, dass ich nie mehr als Drummer auf einer Bühne stehen werde. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich sicher, dass es früher oder später wieder dazu kommen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich aber nicht, in welchem Rahmen das wieder statt finden wird. Aktuell ist es wichtig für mich, mich auf einige Baustellen zu konzentrieren und Schwerpunkt auf den Aufbau der Produzentenkarriere zu legen.

Viel autodidaktisch gelernt