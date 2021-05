Ob die freiwerdende protestantische Pfarrstelle in Winzeln-Gersbach tatsächlich gar nicht mehr besetzt wird, ist doch noch nicht entschieden. Kirchenvertreter weisen darauf hin, dass die Frage erst in drei Jahren endgültig geklärt wird. So lange zumindest bleibt die Stelle vakant.

Dekan Ralph Krieger, Pfarrer Walter Becker, der das Projekt „Regionale Kooperation“ leitet, und Jürgen Diehl, Vorsitzender des Presbyteriums Winzeln-Gersbach, erläutern in einer Stellungnahme, dass die Kirchengemeinde Gersbach-Winzeln Teil der Region West im Kirchenbezirk Pirmasens ist. Die so zusammengeschlossenen Kirchengemeinden sollen während eines „Erprobungszeitraums“ von drei Jahren ihre Zusammenarbeit neu ausrichten, so die Kirchenvertreter. Der Kooperationsvertrag wurde an Christi Himmelfahrt unterzeichnet. „Ziel ist die dauerhafte Reduzierung von derzeit vier auf 3,5 Pfarrstellen.“ Erst am Ende dieser drei Jahre werde entschieden, ob die Stelle in Winzeln doch noch mal besetzt wird, so Krieger, Becker und Diehl. Alle Ortschaften der Region West sollen in gleicher Weise kirchlich versorgt werden.