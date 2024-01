Dahn. In den Bereichen der Hasenbergstraße, Eybergstraße und der Straße „Im Büttelwoog“ werden Parkbuchten eingezeichnet. Zuvor muss die Verbandsgemeindeverwaltung die Lenk- und Kurvenradien berechnen. Ebenso sollen Blumenkübel in einer noch festzulegenden Anzahl aufgestellt werden. Die schon länger angeschafften „Berliner Kissen“ will die Stadt ebenso demnächst montieren.

Als Berliner Kissen bezeichnet man einzelne, meistens viereckige, kissenartige Bremsschwellen aus Kunststoff. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass die dort gemessenen überhöhten Geschwindigkeiten der Autofahrer reduziert werden. Der Stadtrat tätigte die entsprechenden Beschlüsse in seiner jüngsten Sitzung, nachdem zuvor Anwohner Beschwerden zur überhöhten Geschwindigkeit vorbrachten, Messungen erfolgten, eine Ortsbegehung mit Anwohnern stattfand und Beratungen im Verkehrsausschuss anstanden.