Wenn es darum geht, was Kinder fürs Leben gelernt haben, dann stehen 160 jungen Menschen, die 2021 in Pirmasens das Abitur geschafft haben, sicher alle Türen offen. Anders sieht es für die 28 aus, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben.

Zu wenig Bildung kann in eine Abwärtsspirale führen. Bundesweit trifft die Gefahr weniger Mädels als Jungs. 2021 lag die Zahl der betroffenen Mädchen in Pirmasens bei neun (2020: elf). Bei den Jungs waren es 19 (21). Pirmasens bestätigt die deutschlandweite Regel, es gibt aber durchaus lokale Ausnahmen. In diesen Zahlen enthalten sind allerdings auch Förderschülerinnen und -schüler, die nie einen Hauptschulabschluss anstreben konnten, insoweit hat die Statistik eine methodische Ungenauigkeit.

Die Problemkarriere beginnt im Kindergarten: „In dem Maße, in dem es nicht gelingt, die zum Teil schon im Kindergarten auftretenden Kompetenzunterschiede zu verringern, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit persistierender Bildungsbenachteiligung über den gesamten Lebensverlauf, mit entsprechenden Effekten für monetäre und nicht monetäre Erträge – etwa der Lebenszufriedenheit“, heißt es im Bildungsbericht 2022, der vor ein paar Wochen im Bundestag vorgestellt wurde.

Soziale Herkunft bestimmt oft Bildungsgrad

Vereinfacht ausgedrückt, Papa Abitur, Mama Abitur gleich Kind Abitur. Oder offiziell: „Der Abbau sozialer Ungleichheiten in den Schullaufbahnen bleibt eine große Herausforderung. Es gibt keine Entkoppelung von Kompetenzen und sozialer Herkunft. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sind nach wie vor überproportional häufig von mindestens einer der drei Risikolagen – niedriger Bildungsstand der Eltern, elterliche Erwerbslosigkeit, Armutsgefährdung des Haushalts – betroffen.“ So würden 48 Prozent von ihnen mit mindestens einer Risikolage aufwachsen, ohne Migrationshintergrund seien es 16 Prozent. Von allen drei Risikolagen seien Kinder mit Migrationshintergrund zu acht Prozent betroffen (ohne Migrationshintergrund: ein Prozent). Zusammengefasst sei jeder vierte minderjährige Mensch von mindestens einem dieser Faktoren betroffen.

Welcher Schulabschluss macht also bei uns unter diesen Bedingungen das Rennen? An den allgemeinbildenden Schulen in Pirmasens beendeten die meisten der erfassten Absolventen ihre Schulzeit nach den Daten der Regionaldatenbank Genesis mit dem Abitur in der Tasche. Insgesamt 160 erreichten die allgemeine Hochschulreife, das waren 41,6 Prozent aller 385 Schulabgängerinnen und -abgänger.

Mehr Abitur als Mittlere Reife

126 Absolventinnen und Absolventen erreichten die Mittlere Reife, das waren 32,7 Prozent aller von der Schule Abgehenden. Bundesweit schlossen unterm Strich die meisten Schülerinnen und Schüler mit der Mittleren Reife ab – rund 43,5 Prozent aller Schulabgänger, verrät die Statistik. Jeder dritte Schulabschluss war mit 34,3 Prozent im Bund ein Abitur. Da liegt Pirmasens besser.

Dabei ist bei der Betrachtung der Entwicklung zu berücksichtigen, dass sich die allgemeine Absolventenzahl an den hiesigen Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 2021 gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent oder 14 von 399 auf insgesamt 385 Schülerinnen und Schüler verringerte. Die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten stieg um vier.

Mehr Ausbildungsplätze als potenzielle Azubis

Schlüsseln wir nach Abschluss und Geschlecht auf, ergibt sich folgendes Bild: Ihren Hauptschulabschluss bestanden haben in Pirmasens 71 Schülerinnen und Schüler. Umgerechnet also 18,4 Prozent aller Absolventen. 37 Hauptschul-Absolventen waren männlich (52,1 Prozent). Die mittlere Reife erreichten runde 32,7 Prozent aller Schulabgänger. Unter diesen 126 waren 65 Absolventinnen (51,6 Prozent). Und die 160 Absolventen mit Hochschulreife teilten sich in 91 Abiturientinnen (56,9 Prozent am Abschlussjahrgang) und 69 Abiturienten auf. Alle zusammen hatten dabei noch nie so gute Zukunftsaussichten wie heute. Denn es gibt mehr Ausbildungsplätze als potenzielle Azubis. Und es gibt auch Überlegungen, die Reserve der jungen Menschen ohne Schulabschluss besser zu erschließen.