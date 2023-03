Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens bekommt einen Spätkauf-Markt. In der oberen Hauptstraße will der Kaiserslauterer Kivanc Sarialtun aus der früheren Europadisco eine Bar mit Spätkauf machen. Das ganze Haus hat Sarialtun zusammen mit seinem Vater Bilal Sarialtun gekauft und er saniert die zehn Wohnungen darin. In drei Wochen soll die erste Musterwohnung fertig sein.

Das Förderprogramm für die Sanierung der Innenstadt zeigt Wirkung in der oberen Hauptstraße. Zwischen Landauer Tor und dem Beginn der Fußgängerzone wird ein Haus nach dem