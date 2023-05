Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Venedig hat schon viele Künstler inspiriert. Die in Salzwoog lebende Malerin Manuela Schwarz-Thomas hat der Lagunenstadt eine ganze Ausstellung in der Kreisgalerie gewidmet, vermeidet auf wohltuende Art die üblichen Klischees und entführt in die geheimen Ecken der Stadt.

Markusplatz, aufwendig kostümierte Karnevalisten und die Kirche San Marco können die Besucher der Dahner Kreisgalerie nicht auf den Gemälden finden, die Manuela Schwarz-Thomas von ihren