In der Pfarrstraße in Rodalben ist am Freitag kurz nach 11 Uhr ein Lastwagen unter der Marienbrücke stecken geblieben. Zunächst ging es weder vor noch zurück. Die Straße und die Zufahrt zu den Parkplätzen unter der Brücke waren durch den Lkw gut eine halbe Stunde blockiert. Der Fahrer konnte seinen Laster schließlich aus der misslichen Situation befreien, als er den Luftdruck in den Reifen reduziert hatte. Rückwärts manövrierte er den Lkw unter der Brücke heraus. An der Brücke sei kein Schaden entstanden, so die Polizei.