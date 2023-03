Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Heimatverein Burgfried hat sich im Vorstand verjüngt und will auch sein Vereinsheim in der Gutenbach wieder auf den neusten Stand bringen. Sanierungen in der Küche und ein neues Dach im Toilettentrakt sollen in diesem Jahr erledigt werden. Ob die Hütte aber wieder regelmäßig öffnen kann, bleibt ungewiss.

Die Hütte an der Alten Landstraße zwischen Lemberg und Pirmasens ist unter den älteren Pirmasensern noch gut bekannt, vor allem für das schmackhafte Essen. Bis zur Corona-Krise