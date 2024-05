Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten haben Pirmasens und die Südwestpfalz einige zu bieten. Wir haben Passanten in der Innenstadt gefragt, welche Geheimtipps sie Menschen von außerhalb geben und wo sie sich selbst gerne aufhalten.

Peter Bieber aus Unterfranken macht seit 30 Jahren Urlaub in der Region und kennt sich hier mittlerweile fast so gut aus wie bei sich zuhause. „Wir haben langjährige Bekannte hier und sind viel mit ihnen in Bottenbach und Rodalben unterwegs. Mir gefällt es dort sehr, das alles sieht sehr idyllisch aus“, sagt Bieber. Aber auch die Platte auf der Ruhbank in Richtung Beckenhof hat es Bieber angetan, gerne läuft er von dort aus ins Forsthaus und setzt sich in den Biergarten, wie er erzählt – eine Empfehlung, die er jedem Auswärtigen aussprechen würde.

Christian Lamb joggt für sein Leben gerne rund um den Eisweiher. Das Gelände dort sei für diese Zwecke ideal, meint er. „Zum Spazierengehen bevorzuge ich allerdings den Neufferpark, da er schön angelegt ist und zentral liegt. Der Park ist auch nicht so überlaufen wie andere, ein echter Geheimtipp“, sagt Lamb.

Anella Cerino hat schon mehrfach das Dynamikum samt Strecktalpark mit ihren Kindern und Enkelkindern besucht. „Jedem Touristen würde ich diese beiden Ausflugsziele wärmstens empfehlen, als Unterkunft bietet sich die Jugendherberge an“, erzählt die gebürtige Italienerin.

Wenn Gertraud Dreizehnters Enkelkinder von München nach Pirmasens kommen, muss es ebenfalls ein Besuch im Dynamikum sein. „Das Mitmachmuseum ist für uns bei jedem Besuch Pflicht, genauso wie ein Abstecher ins Plub. Meine beiden Jungs haben da richtig viel Spaß“, sagt sie.

Wenn Carmen Schneider den Hund ihrer Eltern ausführt, besucht sie gerne das Gersbachtal – mit anschließender Einkehr im dortigen Naturfreundehaus. „Am 1. Mai war ich das letzte Mal dort, demnächst ist mal wieder ein Besuch fällig. Mir gefällt es dort gut und ich würde es auf jeden Fall auch Touristen empfehlen“, sagt Schneider.

Judith Haber wiederum hat es die Wanderhütte an den drei Buchen angetan. „Ich wandere gerne und bin dort oft zu Gast. Natürlich esse ich dann Pfälzer Kost und trinke dazu eine Weinschorle. Das muss dort einfach sein“, berichtet Haber.