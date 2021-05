Der Schulstart an der Berufsbildenden Schule (BBS) stellt die Stadtwerke vor ein logistisches Problem. Ab Montag wollen hunderte Berufsschüler wieder mit dem Bus zum Unterricht. Die Stadtbusse dürfen aber nur zehn bis zwölf Fahrgäste gleichzeitig befördern. Erst wenn die Maskenpflicht richtig greife, werde die Fahrgastkapazität erhöht. Insgesamt 385 Schüler starten am Montag.

Demnächst werden auf Dauer in den Bussen Plexiglasscheiben vor den Fahrersitzen installiert werden, informiert Stadtwerke-Chef Christoph Dörr. So seien Fahrgast und Fahrer geschützt, die Begegnung auf ein Minimum reduziert und die Virenübertragung erschwert. Dörr geht davon aus, dass bis Anfang Mai alle Busse ausgerüstet sind. Dann werde auch der Vordereinstieg wieder möglich sein. Bustickets werden dann wieder verkauft, und Masken zum Preis von einem Euro sollen für Fahrgäste angeboten werden, die keinen eigenen Mundschutz haben. Diese Einnahmen sollen an eine städtische Einrichtung gespendet werden, versichert Dörr und spricht Klartext: „Wenn sich ein Fahrgast absolut weigert, die Maske zu tragen, werden wir ihn nicht befördern.“

Der Notfahrplan gilt immer noch

Am Montag gelte bei den Stadtwerken noch der am 1. April in Kraft getretene Notfahrplan. Die Schüler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, seien dringend aufgerufen, sich über die geltenden Fahrpläne zu informieren, erklärt Dörr. In der ersten Woche werde die BBS aber kulant mit Zuspätkommern umgehen, versichert Schulleiter Jörg Altpeter. Weil in einem Bus nur zehn bis zwölf Fahrgäste Platz finden, sollen laut Dörr „Verstärkerbusse“ eingesetzt werden, die die Stehengebliebenen einsammeln. Bis zu fünf Busse stehen dafür bereit.

Kleinkinder sind ausgenommen

Wenn die eingeführte Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln greife, werde die Abstandsregelung aufgehoben, sagt Dörr. Dadurch werde sich die Kapazität in den Bussen automatisch erhöhen. Das Abstandsgebot gelte zwar weiterhin, werde jedoch flexibilisiert. Wie genau das passieren soll, konnte Dörr noch nicht sagen. Die Busfahrer sollen dynamisch reagieren. Wichtig sei, dass entsprechende Masken, Tücher oder Schals, genutzt werden, weil die Infektionswege über die Atemwege gehen, so Dörr. Nur Kleinkinder seien von der Regel ausgenommen.

In der Schule selbst gilt ab Montag auch Maskenzwang für die erwarteten 240 Berufsschüler. Und die werde streng kontrolliert, betont Schulleiter Jörg Altpeter. „Ohne Maske kommt keiner auf das Schulgelände“, so der Schulleiter. Jeder Schüler sei eigenverantwortlich, eine Maske zu haben. Trotzdem wolle das Land Alltagsmasken zur Verfügung stellen, die als Notreserve im Sekretariat zu haben sind. Wenn ein Schüler nicht Folge leisten will, bekommt er eine Ermahnung vom Lehrer, kündigt Altpeter an. Wenn das nichts nütze, folgt ein Gespräch mit dem Direktor.

Das Aus für die Raucherecke

Mit der Maskenpflicht verschwinde auch die Raucherecke vom Gelände. Keine einfache Situation, denn im normalen Schulbetrieb werden bis zu 400 Raucher in den Pausen gezählt. Deswegen werde die Hofaufsicht ab nächster Woche verstärkt. „Auch in die Toiletten soll immer wieder mal ein Kollege reinschauen“, erklärt Altpeter, damit sich in den sanitären Anlagen keine Menschengruppen bilden.

In den Gebäuden wurde inzwischen ein Konzept zur Wegeführung eingeführt. Auf den Fluren ist eine Einbahnstraßen-Regelung markiert. Rechts geht’s rein, links wieder zurück, erklärt Altpeter. Gegenverkehr sei so ausgeschlossen.

Problematisch sei die Situation auch für die Lehrer. In den fünf Lehrerzimmern, wo sonst etwa 20 Kollegen ein- und ausgehen, dürfen nur noch drei bis neun Personen rein. Deswegen nehmen die Lehrer die Klassenbücher vorübergehend mit nach Hause, damit deswegen kein Stau vor Ort entstehe, erklärt der Direktor das Prozedere in Corona-Zeiten.

Zusätzlich zur persönlichen Hygiene gelten ab sofort auch verschärfte Regelungen durch das Gesundheitsamt für die Raumhygiene. Türklinken, Fenstergriffe und Lichtschalter sollen täglich desinfiziert werden, erläutert Guido Frey, Leiter des Schulverwaltungsamtes. Eine normale Reinigung reiche hier nicht aus. Die Hausmeister würden noch geschult.