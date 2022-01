Es wird geschwitzt, gerackert, geflucht und geweint: 20 Kandidaten beziehen das Fitness-Camp auf der Insel Naxos, um bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ abzunehmen. Der Pirmasenser Sven Knieriemen startet die Sendung mit einer Wochenbestleistung.

Mit 14 neuen Folgen ist die Abnehmshow „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ am Sonntag im Fernsehsender Sat.1 zurückgekehrt. Daran nimmt auch der Pirmasenser Sven Knieriemen teil. Gemeinsam mit den anderen 19 Kandidaten bringt er zu Beginn fast drei Tonnen Gewicht auf die Waage. Diesen Kilos wollen die Schwergewichte in den nächsten Wochen mit prominenter Unterstützung den Kampf ansagen.

Bevor es mit der ersten Sportstunde losgeht, erklärt Campchefin Christine Theiss die Namensänderung der Sendung. Mit „Leben leicht gemacht“ werde auf die jahrelange Kritik an dem „Loser“ reagiert, die viele Menschen als despektierlich gegenüber den Kandidaten empfunden hätten. Zudem sei die Sendung mittlerweile viel mehr als nur ein Abnehmformat.

Neu ist nicht nur der Titel der Sendung, sondern auch Trainerin Sigrid Ilumaa. Die Ernährungsberaterin betreute in den letzten sieben Jahren die ausgeschiedenen Kandidaten der Staffel und ist jetzt erstmals vor Ort dabei. „Ich atme Motivation und Energie“, erklärt Ilumaa in der ersten Folge. Während sie das „Team Pink“ trainiert – zu dem auch Sven Knieriemen gehört – kümmert sich Kollege Ramin Abtin um das „Team Blau“.

Sven leitet seine Mitstreiter an

Nach der ersten Sportstunde in fesselnder Szenerie einer Marmormine auf der griechischen Insel Naxos dürfen die Teilnehmer in das Camp mit Pool und Außenküche einziehen. Sven – man begegnet sich in der Sendung nur mit den Vornamen – kommt gemeinsam mit dem aufgeweckten Paolo in ein Zimmer. Am Strand von Aliko folgt dann die erste Challenge: Aus Baumaterialien müssen die Teams ein tragfähiges Floß schnüren. Bei „Team Pink“ gibt Sven die Taktik vor. Er leitet seine Mitstreiter an, um schneller ins Wasser zu kommen.

Während der Challenge müssen die Kandidaten alles aus sich herausholen, um zuerst Balken, Fässer und Holzplatten in die Bucht zu befördern und anschließend an ihrem Floß zu feilen. Vom Strand aus muss dann zu einer schwimmenden Insel gepaddelt werden. Dort sollen die Kandidaten Stirnbänder bergen. Das Team, das als erstes komplett ausstaffiert ist, gewinnt: Es winken zwei Bonuskilo für die Abschlussrechnung.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Teams. Letztendlich aber gerät „Team Blau“ in Rückstand, denn ein Teilnehmer erleidet einen Schwächeanfall und muss sich ins Mittelmeer übergeben. Die nächste Besatzung macht es nicht besser und verfährt sich, während „Team Pink“ dem Sieg entgegen paddelt.

Von der großen Gewichtsabnahme überrascht

Gegen Ende der ersten Woche wird es ernst, denn die Waage ruft. Sven ist mit einem Startgewicht von 178 Kilogramm zunächst der drittschwerste Kandidat. Dann zeigt die Waage seinen Gewichtsverlust an: 16,3 Kilo in acht Tagen. „Das ist Wahnsinn, wo kommen die her“, kommentiert er die Lage. Schon seit langer Zeit habe er nicht mal annähernd 161,7 Kilo gewogen. „Ich fasse es überhaupt nicht, was möglich ist“, sagt der 40-Jährige.

Trotz Svens Bestleistung und den gewonnen zwei Kilo aus der Challenge schafft es „Team Pink“ nicht, „Team Blau“ zu übertrumpfen. Mit einer Gewichtsabnahme von 6,79 Prozent zu 6,49 Prozent verlieren Sven und seine Mitstreiter. Die Kandidaten aus „Team Pink“ müssen sich deshalb zwischen den zwei Teilnehmern entscheiden, die prozentual am wenigsten abgenommen haben. Für die 28-jährige Aylin heißt es deshalb am Ende der ersten Woche: Koffer packen!