In diesem Jahr hat der in Berlin ansässige Kinematheksverbund zum 21. Mal seinen Kinopreis an kommunale Kinos und filmkulturelle Initiativen vergeben. Das Saarbrücker Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel, das von der Pirmasenserin Ingrid Kraus mitgegründet wurde, hat ihn am Dienstag zum 16. Mal bekommen und liegt damit bundesweit an der Spitze.

Der Preis des Kinematheksverbundes geht an kommunale Kinos und filmkulturelle Initiativen. Er würdigt damit die besondere Bedeutung dieser Einrichtungen in der Präsentation des filmischen Erbes. Das ausgelobte Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro wird durch die Förderung seitens des Staatsministeriums für Kultur und Medien ermöglicht und teilt sich in vier Hauptpreise und 16 zweite Preise. Das Saarbrücker Kino Achteinhalb wurde in der Kategorie „Kino, das bildet“ ausgezeichnet und erhält 1000 Euro. Neben dem Achteinhalb sind weitere 21 Spielstätten unter anderem in Mainz, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Freiburg, Konstanz, Nürnberg, Leipzig und Heidelberg ausgezeichnet worden.

Obwohl die Preise für herausragende Programme des Jahres 2019 vergeben wurden, versteht der Kinematheksverbund die Auszeichnung vor dem Hintergrund der Pandemie und ihrer tiefgreifenden Auswirkungen auf den Kulturbereich – und hier speziell auf die Film- und Kinobranche – zugleich als ein deutliches Signal, um die kulturell und gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit der kommunalen Kinos und der engagierten Filminitiativen hervorzuheben und diese weiter zu unterstützen.

Den ersten Preis (2000 Euro) in der Kategorie „Kino, das bildet“ hat das Karlstorkino in Heidelberg erhalten. Den zweiten Preis teilt sich das Achteinhalb mit drei Kinos in Frankfurt, Mainz und Köln. In dieser Kategorie werden innovative, generationsübergreifende Vermittlungskonzepte ebenso prämiert wie Angebote, die Kindern und Jugendlichen den einzelnen Film als künstlerisches Werk näherbringen und zu tiefergehender Beschäftigung damit anregen. Das Kino Achteinhalb hat nach dem Urteil der Jury einen zweiten Preis erhalten, da es sich „als Vermittlungswerkstatt versteht, was sich auch in vielen Hochschulkooperationen zeigt. Es stärkt unter anderem mit einer Vortragsreihe zu US-Serien sein aktuelles filmwissenschaftliches Profil“.

Info

www.kinoachteinhalb.de