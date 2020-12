Anders als ursprünglich geplant sollen bereits ab dem 7. Januar erste Südwestpfälzer im Impfzentrum in der Pirmasenser Messehalle geimpft werden. Das teilten Landrätin Susanne Ganster und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick mit. Auch beim Impfen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen soll ein schnellerer Start möglich sein. Bislang sah der Plan des Gesundheitsministeriums vor, zunächst Bewohner in Einrichtungen von Kommunen zu impfen, die am 16. Dezember als Hotspot galten. Für die Impfzentren war der 11. Januar als landesweiter Starttermin angesetzt.

Zunächst Personen über 80 Jahre impfen

„Wir unterstützen die geänderte Impfstrategie in unserem Impfzentrum und den Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt und im Landkreis.“ Darüber waren sich Landrätin Ganster und OB Zwick einig. Im Impfzentrum können sich ab 7. Januar zunächst Personen impfen lassen, die 80 Jahre und älter sind. Voraussetzung dafür ist laut Mitteilung des Kreises, dass sie ab 4. Januar einen Termin auf der Internetseite des Landes impftermin.rlp.de oder telefonisch unter 0800/5758100 vereinbaren. Landrätin Ganster und OB Zwick haben das Ministerium gebeten, die Hotline mit möglichst vielen Leitungen auszustatten, um Engpässe zu vermeiden. Sie gehen davon aus, dass die Ältesten vorwiegend die telefonische Vereinbarung nutzen. Erfahrungen mit der Hotline des Gesundheitsamts bei der Kreisverwaltung haben gezeigt, dass die zehn Leitungen durch Anrufer, die nach einem Corona-Test fragten, häufig stark ausgelastet waren.

Einsatz eigener Teams möglich

Bei den Alten- und Pflegeeinrichtungen haben Landrätin und OB Hilfe angeboten, um „gemeinsam einen früheren Impftermin zu erreichen.“ Ursprünglich sah die Planung vor, dass sich die Einrichtungen an das Ministerium wenden, das mit dem DRK für die mobilen Impfteams zuständig ist. Nun können Termine vorgezogen werden und nach Abstimmung mit Land und DRK unter bestimmten Voraussetzungen eigene mobile Impfteams tätig werden. Mit dem Impfzentrum helfen Stadt und Landkreis bei den aufwendigen Beratungsgesprächen in den Einrichtungen. Diese Hilfe haben Zwick und Ganster zugesagt, nachdem der ursprünglich vorgesehene Prozess erst langsam anläuft.