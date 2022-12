Die Corona-Pandemie war für Messestandorte in Deutschland eine Katastrophe. Nicht so für Pirmasens: Durch das Impfzentrum in einer der Hallen wurden Hunderttausende Euro Miete in die chronisch defizitäre Messekasse gespült. Damit ist jetzt Schluss. Messe-Chef Guido Frey rechnet für die Folgejahre wieder mit einem Millionendefizit.

Das Jahr 2021 kann Frey mit einem Defizit von 150.000 Euro abschließen. „Das ist das zweitniedrigste Defizit, seit ich bei der Messe bin“, freute sich Frey in der Hauptausschusssitzung am Montag. Die Ursache dafür sieht Frey in den hohen Mieteinnahmen durch das Impfzentrum. Wie hoch die waren, verriet er im Ausschuss nicht. Ein Vergleich der Einnahmen aus den Jahren 2023, die ohne Impfzentrum kalkuliert werden, und 2022 mit Impfzentrum ergibt jedoch eine Differenz von 400.000 Euro, die wohl durch die im kommenden Jahr ausbleibenden Mietzahlungen durch das Land entsteht.

Für 2022 rechnet Frey wegen dringend nötiger Unterhaltsarbeiten schon wieder mit einem Defizit von 1,33 Millionen Euro und für 2023 mit einem Minus von 1,25 Millionen Euro. Die Sanierung der Messehallen geht in den Folgejahren weiter.

Für 2023 hofft Frey auf Einnahmen aus Dauervermietungen ohne Impfzentrum in Höhe von 252.000 Euro. Die Messen selbst bringen nur 68.000 Euro an Einnahmen. Dagegen würden im kommenden Jahr 670.000 Euro in den Unterhalt investiert. Außerdem kalkuliert Frey mit steigenden Energiepreisen: Für Gas würden 220.000 Euro und für Strom 258.000 Euro ausgegeben.