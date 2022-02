Die Impfstelle auf dem Pirmasenser Messegelände verkürzt ihre Öffnungszeiten. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Die Zentrale Impfstelle des städtischen Krankenhauses in der Messehalle 6 C passt ab Montag, 7. Februar, die Öffnungszeiten wegen leicht rückläufigen Terminnachfragen an. Die Impfstelle wird den Angaben zufolge ab kommender Woche montags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen („Booster“) zu erhalten.

Der Mittwoch bleibt zusätzlich auch „Kinderimpftag“. Fünf- bis Elfjährige können an diesem Tag eine Schutzimpfung mit dem speziell für diese Zielgruppe entwickelten Vakzin von Biontech erhalten.

Pirmasens erreicht laut Angaben der Stadtverwaltung bei den Erstimpfungen eine Quote von 79,10 Prozent. 78,89 Prozent der Bevölkerung (Anteil über vier Jahre) verfügen über den vollständigen Impfschutz und 54,09 Prozent haben bereits eine Auffrischung erhalten.

Im Landkreis Südwestpfalz seien 76,52 Prozent der Bewohner einmal, 82,40 Prozent vollständig geimpft und 66,78 Prozent „geboostert“.

Stadt und Landkreis liegen damit über dem Landesdurchschnitt von 74,65 Prozent bei den Erst- und 75,93 Prozent den Zweitimpfungen am Stichtag Ende Januar.

Info



Wer einen Termin in der Impfstelle buchen will, kann das unter www.pirmasens.de/impfen.