In Pirmasens wurden am Wochenende die ersten Senioren in Pflegeheimen geimpft. Den Auftakt machte am Samstag die Pro Seniore Residenz. Knapp 200 Bewohner, Pflegekräfte und Mitarbeiter der Einrichtung in der Münzgasse wurden immunisiert.

Das mobile Impfteam bestand einer Mitteilung der Stadt zufolge aus sieben Ärzten und 21 medizinischen Fachkräften. Gut fünf Stunden hat die Aktion in Anspruch genommen. Die 195 Dosen des mRNA-Impfstoffs