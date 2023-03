Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Impfquote in Deutschland steigt aktuell nur langsam: 53 Prozent der Menschen sind doppelt geimpft und genießen so den vollen Impfschutz. Dass viele nicht ins Impfzentrum kommen, liegt oft an bürokratischen Hürden. Mit Sonderimpfaktionen wie am Dienstag bei der Pirmasenser Tafel soll sich das ändern.

Wenn die Menschen nicht zur Impfung gehen, bietet man diese eben direkt in den Quartieren an – einfach und unkompliziert. So der Plan der Stadt Pirmasens, deren Beigeordneter Dennis Clauer