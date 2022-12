Noch unklar ist, was mit der Infrastruktur der Impfstelle in der Messe nach deren Schließung am 29. Dezember passiert. Messebaubetriebe hatten ein Gänge- und Raumsystem installiert, und es wurden beispielsweise Kühlgeräte, Liegen sowie weitere Ausrüstung für die Vorbereitung der Impfungen gegen das Coronavirus aufgebaut. Was damit passieren soll, werde derzeit vom Gesundheitsamt abgeklärt, informiert auf Anfrage Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Unter Umständen könne das Material eingelagert werden. Teile der Einrichtung seien nur angemietet oder vom Land zur Verfügung gestellt worden und werden demontiert.

In der Messe ist am kommenden Donnerstag, 29. Dezember, der letzte Impftag. Die Corona-Impfungen starteten dort im Januar 2021, als die Stelle zum Landesimpfzentrum erklärt worden war. Seit November 2021 betreibt das Pirmasenser Krankenhaus dort eine Impfstelle. Zu Spitzenzeiten wurden 50 Menschen pro Stunde geimpft. Zehntausende Südwestpfälzer erhielten seit Anfang 2021 in der Messe ihre Corona-Impfung.