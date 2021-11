Ohne Probleme verlief am Dienstagmorgen der Neustart des Pirmasenser Impfzentrums in der Messe. Weil es unter der Regie des Städtischen Krankenhauses betrieben wird, trägt es nun den Namen Zentrale Impfstelle. Nur wenige Impfwillige warteten am Eingang auf die Anmeldung, um in der Halle selbst dann geimpft zu werden. In der Impfstelle werden nur Menschen geimpft, die zuvor im Internet oder per Telefon unter 06331 533206 einen Termin vereinbart haben. In der vergangenen Woche war es am Impfbus auf dem oberen Messegelände zu teils chaotischen Szenen gekommen, als rund 700 Menschen stundenlang in der Kälte auf ihre Impfung warten mussten. Wie der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch informierte, der an diesem Tag mit einem mobilen Impfteam zur Unterstützung des Bus-Teams im Einsatz war, waren 434 der 702 Impfungen Erstimpfungen.