Am Donnerstag, 29. Dezember, wird in der Pirmasenser Corona-Impfstelle in der Messe die vorläufig letzte Impfung verabreicht.

Mit Auslaufen der Finanzierung durch das Land zum Ende des Jahres werde auch die vom Pirmasenser Krankenhaus betriebene Impfstelle schließen, kündigt Carsten Henn, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses an. Aktuell sei die Impfstelle wegen des stark nachgelassenen Andrangs nur noch donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden 100 bis 120 Personen geimpft. Das Personal wurde auf einen Arzt und zwei Pflegekräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter reduziert. Die geringe Zahl an Geimpften sei schon seit einigen Wochen in diesem Bereich von rund 100 bis 150 Personen, so Henn. Die Impfwilligen könnten ohne Termin vorbeikommen. Letzter Impftag werde definitiv der 29. Dezember sein, obwohl Henn gerne bis März oder April weiter gearbeitet hätte, wie es ursprünglich geplant war.

Die Impfstelle in der Messe war unter der Regie des Pirmasenser Krankenhauses Ende November 2021 gestartet. Im Dezember wurden dort 50 Menschen pro Stunde geimpft. Vier Ärzte, Pflegekräfte und sogar Soldaten der Bundeswehr sorgten in dieser Zeit für einen reibungslosen Ablauf.