Zwischen Weihnachten und Silvester wird in Pirmasens weiter geimpft. Wie die Stadt mitteilt, ist die Impfstelle des Städtischen Krankenhauses diese Woche letztmals am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich dort impfen lassen will, braucht jedoch einen Termin.

An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen bleibt die Impfstelle in der Halle 6C auf dem Messegelände geschlossen. Von 27. bis 30. Dezember sollen dann laut Stadtverwaltung insgesamt rund 2000 Menschen gegen das Corona-Virus immunisiert werden. Die Impfung ist kostenlos.

Wie mehrfach berichtet, ist es in der Impfstelle − anders als beim Impfbus, der Donnerstag, 23. und 30. Dezember, 9 bis 17 Uhr, auf dem Messegelände Station macht − nicht möglich, sich spontan impfen zu lassen. Terminbuchungen für die Impfstelle sind online unter www.pirmasens.de/impfen möglich. Dort sieht man, welche Zeitfenster noch frei sind. Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben, können sich unter der Telefonnummer 06331 533206 anmelden. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis auch den Impfpass sowie die Versichertenkarte bei sich zu tragen. Zudem empfiehlt es sich, so die Beobachtung der RHEINPFALZ, trotz Termin Zeit und Geduld mitzubringen.

Auch Kinder werden geimpft

Die Impfstelle läuft unter Federführung des Krankenhauses. Sogenannte Booster-Impfungen werden ausschließlich an Personen ab 18 Jahren verabreicht, deren Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Wer mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Auch Kinder ab zwölf Jahren werden geimpft. „Erste Ansprechpartner für Schutzimpfungen für Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren sind Kinderärzte“, informiert die Verwaltung.

Neben der Impfstelle bieten auch das reaktivierte Landesimpfzentrum in Kaiserslautern sowie Arztpraxen in Pirmasens und der Südwestpfalz Corona-Schutzimpfungen an. Die Kassenärztliche Vereinigung listet auf kv-rlp.de Arztpraxen auf, in denen auch Fremdpatienten geimpft werden.