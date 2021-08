Die Impfquoten in Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz steigen langsam, aber stetig an. Aus dem aktuellen Impfquoten-Monitoring des Landes geht hervor, dass mittlerweile 73 Prozent der erwachsenen Pirmasenser erst- und 70 Prozent bereits zweitgeimpft sind. Im Landkreis haben 78 Prozent der Erwachsenen ihren ersten und 75 Prozent schon ihren zweiten Piks erhalten. Von Montag, 23. August, bis Donnerstag, 26. August, wurden im Impfzentrum Pirmasens laut Stadtverwaltung insgesamt 546 Impfungen, davon 463 Biontech (284 Erst- und 179 Zweitimpfungen) sowie 83 mit Johnson & Johnson durchgeführt. Die Möglichkeit zum „Impfen ohne Termin“ nutzten 324 Personen.

Am Freitag informierte das Gesundheitsamt über vier weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz . Alle in Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: Kreis Südwestpfalz 8, Pirmasens 17 und Zweibrücken 38. Aktuell sind in der Südwestpfalz 77 bestätigte positive Fälle aktiv, zwei mehr als am Vortag.