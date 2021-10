„Wir sind noch mittendrin und voll dabei“, vermeldet Marco Dobrani, Vorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung, aus der Werkstatt am Wasserturm. Die dort untergebrachte Abteilung für Digitalisierung scannt weiterhin Impfunterlagen aus ganz Rheinland-Pfalz. Zwar seien die Impfzentren des Landes inzwischen geschlossen, doch lagern in der Rodalber Straße noch deren Dokumente. „Wir schaffen etwa eine Million Scans im Monat“, berichtet Dobrani. „Drei bis vier Millionen haben wir noch vor der Brust.“ Am Ende werde man etwa zehn bis elf Millionen Seiten Papier gescannt haben. Wie berichtet, hat jeder Impfling, der sich in einem der 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren immunisieren ließ, sieben Seiten Papier verursacht. Auch frische Lieferungen treffen noch ein, wenn auch in deutlich geringerem Umfang: Die Unterlagen, die durch die Impfbusse des Landes anfallen, werden ebenfalls in Pirmasens digitalisiert. Man werde vorneweg noch bis Anfang des kommenden Jahres beschäftigt sein, sagt Dobrani. Was der Großauftrag finanziell für die mit beeinträchtigten Menschen arbeitende Stiftung bedeutet, verrät er nicht. „Aber reich werden wir nicht davon.“ Es gehe auch eher um die Beschäftigung der beeinträchtigten Mitarbeiter. Von jedem Euro, den die Stiftung durch Produktionsaufträge erlöst, würden mindestens 70 Cent an die Beschäftigten ausbezahlt, erklärt Dobrani. Die gescannten Impfunterlagen, vereinfacht ausgedrückt, in einer Cloud gespeichert, auf die dann die Impfdokumentation des Landes zugreift, um sie zu archivieren. Hat das Land die Daten übernommen, werden sie in Pirmasens gelöscht und die in einem gesicherten Raum gelagerten Papiere werden kurz darauf vernichtet.