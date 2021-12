Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält am Freitag, 17. Dezember, auf dem unteren Messegelände in Pirmasens, Eingang Ost, Halle 6D. Von 9 bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig. Nach Angaben des Landes Rheinland-Pfalz stehen die Vakzine Johnson & Johnson sowie Biontech zur Verfügung. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Personalausweis oder Impfpass sind mitzubringen. Auch Zwölf- bis 17-Jährige können sich ohne Anmeldung und Registrierung impfen lassen. Vorab findet eine Einzelaufklärung für die Kinder und deren Erziehungsberechtigte statt. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Aktuell werden weder in der Zentrale Impfstelle des Städtischen Krankenhauses noch am Impfbus Corona-Schutzimpfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren angeboten. Erste Ansprechpartner für Schutzimpfungen für Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren sind Kinderärzte. Drittimpfungen sind in einem Abstand von fünf Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff möglich, bei dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen. Es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Kostenlose Parkplätze stehen auf den Flächen P3/P4 zur Verfügung. Weitere Infos gibt es hier.