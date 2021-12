Wesentlich entspannter als beim letzten Mal ging es am Freitag am Messegelände zu, wo der Impfbus des Landes Station machte, um der Bevölkerung ohne Voranmeldung eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Um sich auf keinen Fall am Ende einer Riesenschlange anstellen zu müssen, warteten die ersten Menschen bereits um 7 Uhr – zwei Stunden vor dem offiziellen Beginn der Aktion – vor den Türen zum Impfzentrum auf dem unteren Messeparkplatz. Aufgrund einer kleinen technischen Panne stauten sich zwar für kurze Zeit bis zu 50 Menschen, chaotische Verhältnisse wie unlängst gab es jedoch nie. Die meisten der Impfwilligen, die sich ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterspritze abholten, konnten ohne nennenswerte Verzögerung durch Anmeldung, Arztzimmer und Impfkabine geschleust werden. mar