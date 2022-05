Im Dezember vergangenen Jahres hatte ein 42-Jähriger in einer Pirmasenser Apotheke einen angeblichen Impfausweis des Impfzentrums Mainz und seinen Personalausweis vorgelegt, um einen digitalen Impfausweis ausgestellt zu bekommen. Das bescherte ihm jetzt ein Gerichtsverfahren.

Sowohl der vorgelegte Impfausweis als auch die darin ausgewiesenen beiden Corona-Schutzimpfungen waren falsch. Gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Pirmasens über 3600 Euro (60 Tagessätze à 60 Euro) hatte der Mann Einspruch eingelegt. In der mündlichen Verhandlung am Dienstag beschränkte er den Einspruch auf die Strafhöhe.

In seinem Einspruch hatte der Mann angegeben, er hätte den Impfausweis „gefunden“. Dies hatte die Staatsanwaltschaft aber nicht geglaubt. Am Dienstag gab der 42-Jährige als Tatmotiv an, wegen seiner vielen und erheblichen Krankheiten könnte eine Impfung bei ihm tödlich enden.

Die Richterin verurteilte den Angeklagten wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à zehn Euro, also zu 400 Euro. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens und seines Verteidigers tragen. Bei der Strafhöhe berücksichtigte das Gericht, dass der Mann reuig, geständig, nicht vorbestraft und in engen finanziellen Verhältnissen lebt. Der Staatsanwalt hatte aber auf 60 Tagessätze plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.