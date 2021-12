Am Sonntag, 19. Dezember, findet von 10 bis 12 Uhr eine Sonderimpfaktion der Rodalber Hausarztpraxis Georg und Heidi Stein in der Schillerhalle statt. Darauf weist Ortsbürgermeister Peter Spitzer hin. Alle Impfwilligen können sich am Sonntag ohne Termin und Voranmeldung immunisieren lassen – egal, ob es um Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung geht. Nach Aussage der Praxis seien alle Impfstoffe verfügbar. Diese würden nach den aktuellen Vorgaben der Ständigen Impfkommission (Stiko) verimpft.