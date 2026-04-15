Jörg Piechottka aus Baden-Württemberg verbringt seinen Geburtstag in Pirmasens. Im Interview erzählen er und seine Frau Sandra, warum sie die Pfalz ins Herz geschlossen haben.

Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Piechottka!

Jörg Piechottka: Vielen Dank! Zum Glück ist das Wetter heute schön. Wir freuen uns auf unseren Aufenthalt hier.

Von wo genau aus dem Landkreis Böblingen kommen Sie?

Jörg Piechottka: Aus Herrenberg. Das ist in der Mitte von Baden-Württemberg und liegt bei Stuttgart. Morgen sind wir im Dahner Felsenland wandern, und heute haben wir uns gedacht, machen wir einen Ausflug nach Pirmasens. Hier waren wir tatsächlich noch nie.

Was gefällt Ihnen besonders?

Sandra Piechottka: Auf den ersten Blick der Schlossplatz mit den tollen Treppen! Das sieht richtig gut aus. Das muss auch super aussehen, wenn der Brunnen an ist. Wir sind heute erst angekommen. Tatsächlich ist das Wetter hier besser als bei uns zu Hause. Wie mein Mann schon sagt: In Pirmasens waren wir noch nie, aber schon fünf Mal in der Pfalz. Die Leute sind hier so nett. Und der Schoppen ist größer und günstiger (lacht).

Jörg Piechottka: Einmal waren wir beim Kirschblütenfest in der Vorderpfalz. Aber da war definitiv zu viel los. Das hat uns dann nicht gefallen. Da war alles mit Touristen vollgestopft.

Was haben Sie heute noch vor an Ihrem Geburtstag?

Jörg Piechottka: Wir gehen noch Schuhe kaufen. Pirmasens ist doch die Schuhstadt, und dann sind wir noch in Hauenstein untergebracht. Das ist ja das Schuhdorf. Also Schuhe müssen heute drin sein.

Gibt es auch ein Geburtstagsessen?

Jörg Piechottka: Ja, wir gehen in Pirmasens ins Steakhaus. Das haben wir bei Google gefunden, und es hatte gute Bewertungen.

Werden Sie wieder nach Pirmasens kommen?

Sandra Piechottka: Wir haben sogar vor, unseren Kegelverein hier herzuführen. Das sind zehn Leute, und wir sind in zwei Stunden hier. Das passt perfekt. Es ist schön hier, und wandern gehen wir dann mit denen auch. Pfälzer Schoppen trinken und Saumagen essen! Das ist ja logisch. Immer wieder in die Pfalz!

Irgendwann wohnen Sie noch bei uns …

Jörg Piechottka: Das hat mit meiner Frau und dem Sohnemann angefangen. Irgendwann haben sie ihren ersten Ausflug in die Pfalz gemacht, und dann ging das los.

Dann noch weiterhin einen guten Aufenthalt und alles Gute!

